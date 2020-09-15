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На дне океана были найдены следы радиоактивного нуклида, который формируется во время взрыва сверхновой.

Данный элемент называется железо-60, и, как отмечают учёные, он распадается в течение 2,6 миллионов лет. Кроме того, в течение еще 15 миллионов лет ядро этого элемента стабилизируется и трансформируется. Таким образом, то, что этот нуклид существует на Земле в настоящее время, может говорить о том, что он был занесён из космоса после зарождения планеты.

Также отмечается, что следы изотопа находят уже не в первый раз – ранее их обнаружили на околоземной орбите и в снегах Антарктиды. Как предположили учёные, изотоп попал на планету из межзвёздного пространства.

В дальнейшем выяснилось, что внеземные изотопы нестабильны, а те, которые были найдены на дне океана, сохраняются на стабильном уровне. В итоге было сделано предположение, что находка является отголоском от взрывов сверхновых, которые происходили во время зарождения Земли.

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