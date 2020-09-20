На официальном сайте мэра Москвы появилась информация о восьми лучших маршрутов для пробежек осенью.

Как сообщается, на этих маршрутах можно будет полюбоваться природой, увидеть различных птиц и зверей. Так, одним из вариантов является тропа “У озера Бездонное” в Серебряном бору. Путь здесь лежит через тростниковые болота и возле самого озера.

В Зеленограде в парке 40-летия победы недавно было создана дорожка со спецпокрытием. Путь пролегает рядом с Большим городским прудом, также имеется ещё один маршрут – через дендропарк.

В “Царицыне” придётся побегать по крутым подъёмам, кроме того, здесь хорошее место для велосипедистов, предпочитающих езду по пересечённой местности. Также отмечаются места для пробежек в парках “Кузьминки-Люблино””Покровское-Стрешнево”, и в Битцевском лесу.