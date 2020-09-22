Мосты, здания разного назначения и космические корабли нового поколения могут существенно отличаться от всего того, к чему мы привыкли. Об этом заявили ученые Гарвардской школы SEAS, которые намерены использовать технологии строительства, подаренные самой природой.

Речь идет о структуре морской губки Euplectella aspergillum, скелет которой имеет структуру, значительно превосходящую по прочности все существующие строительные конструкции. Ученые, которые два десятилетия изучали эти самые скелеты, уверены – это именно то, что нужно для внедрения абсолютно новых строительных технологий.

Исследователи рассказали, что губка почти 500 000 лет эволюционировала, чтобы добиться практически идеальной структуры скелета, поддерживающего трубчатое тело. Если скопировать ее, то можно увеличить прочность конструкций на 20 процентов в сравнении с современными зданиями и мостами. При этом даже не придется использовать какие-либо дополнительные материалы.