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В Сети был опубликован видеоролик, на котором демонстрируется дорожная авария, произошедшая в Рязани на проезде Яблочкова.

В местных СМИ напоминают, что это ДТП случилось в минувшую пятницу, 28 августа, рядом с домом 8Г. Автомобиль Kia врезался в ВАЗ-2111 на огромной скорости. В результате водитель южнокорейского авто получил различные травмы. Оба транспортных средства оказались серьезно повреждены.

На размещенном видео также продемонстрирована авария, произошедшая в тот же день на пересечении двух улиц: Семашко и Гагарина. О пострадавших в данном происшествии ничего неизвестно.

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