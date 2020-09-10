Microsoft объявила о дате старта продаж приставок Xbox Series X и Xbox Series S.

Как сообщается, в России обе приставки начнутся продаваться в одно время с остальным миром – 10 ноября. Стоимость первой модели в России составит 45,6 тысячи рублей, а в США она же обойдётся в 499 долларов. Стоимость второй приставки, которая не имеет дисковода, составляет 27 тысячи рублей в России или 299 долларов в США.

Предзаказ на игровые приставки начнётся уже с 22 сентября.

Также сообщается, что программа Xbox All Access, при которой устройство можно купить с платой за 35 долларов каждый месяц в течение двух лет, в России вводиться пока что не планируется. Но можно будет приобрести подписку на игры Xbox Game Pass для компьютера.