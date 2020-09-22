Американский гигант Microsoft анонсировал покупку студии ZeniMax Media. Напомним, что ей принадлежит компания Bethesda Softworks – известный на мировом рынке разработчик видеоигр. Сумма сделки составит 7,5 миллиардов долларов.

Сообщается, что собственностью Майкрософт станут и все остальные компании ZeniMax, среди которых представлены достаточно известные бренды MachineGames, id Software и Arkane. В настоящий момент в них трудятся суммарно более 2 тысяч специалистов.

Сделка будет считаться полностью состоявшейся лишь в 2021 году, так как необходимо ее согласование с контролирующими инстанциями. Однако на финансовые показатели Microsoft она хоть и незначительно, но все же повлияет и в 2020-м.

В пресс-релизе компьютерного гиганта говориться, что игры в настоящий момент способны принести выручку в размере более 200 млрд долларов, так как пользуются высоким спросом и развиваются более, чем стремительными темпами.