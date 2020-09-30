22 сентября сквозь земную атмосферу пролетел метеорит, который мчался с огромной скоростью. Астрономы Западного университета сообщили о том, что он погружался в околоземное пространство всего на 19 секунд. Однако этого времени ему оказалось вполне достаточно, чтобы преодолеть расстояние в 800 километров.

Ученые рассказали, что яркий объект можно было наблюдать над европейским континентом. Он пролетел над Голландией и Германией, а затем снова умчался в космические просторы. Эксперты, пытающиеся выяснить, от какого из астероидов откололся метеороид, отслеживали его перемещения до орбиты Юпитера. Но ответ на свой вопрос так и не нашли.

Ученые говорят, что такие космические гости появляются в атмосфере довольно часто. Так, 3 года назад очевидцы рассказывали о том, как наблюдали полет метеороида над Австралией. Тогда он двигался со скоростью 56 тыс. километров в час.

Напомним, что недавно специалисты заявляли, что метеориты, которые не падают на Землю, а уносятся обратно в космос, вполне способны «прихватить» с собой некоторые микроорганизмы и занести жизнь на другие планеты.