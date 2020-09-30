читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

22 сентября сквозь земную атмосферу пролетел метеорит, который мчался с огромной скоростью. Астрономы Западного университета сообщили о том, что он погружался в околоземное пространство всего на 19 секунд. Однако этого времени ему оказалось вполне достаточно, чтобы преодолеть расстояние в 800 километров.

Ученые рассказали, что яркий объект можно было наблюдать над европейским континентом. Он пролетел над Голландией и Германией, а затем снова умчался в космические просторы. Эксперты, пытающиеся выяснить, от какого из астероидов откололся метеороид, отслеживали его перемещения до орбиты Юпитера. Но ответ на свой вопрос так и не нашли.

Ученые говорят, что такие космические гости появляются в атмосфере довольно часто. Так, 3 года назад очевидцы рассказывали о том, как наблюдали полет метеороида над Австралией. Тогда он двигался со скоростью 56 тыс. километров в час.

Напомним, что недавно специалисты заявляли, что метеориты, которые не падают на Землю, а уносятся обратно в космос, вполне способны «прихватить» с собой некоторые микроорганизмы и занести жизнь на другие планеты.

Вам может понравиться

Ученые рассчитали, сколько материи содержится во Вселенной

Астрономы Калифорнийского университета сумели разработать технологию, позволяющую подсчитать, сколько в нашей Вселенной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 сентября – облачно с прояснениями, до 15 °C | город Мытищи: погода, 30 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 сентября – переменная облачность, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 сентября – переменная облачность, до 14 °C | Королев: погода, 30 сентября – пасмурно, до 22 °C | Подольск: погода, 30 сентября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Армавир: погода, 30 сентября – пасмурно, до 22 °C |