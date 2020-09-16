Мексиканские археологи идентифицировали корабль, который в середине 19 века увозил людей из племени Майя в рабство. Подобный корабль был обнаружен впервые.

Речь идет о кубинском колесном пароходе, который обнаружили еще в 2017 году. Идентифицировать его удалось исследователям из Национального института антропологии и истории. Судя по современным документам, это корабль La Unión.

Он использовался для перевозки рабов из племени майя в период 1847-1901 годов. Захваченные люди работали на полях с сахарным тростником на Кубе.

В те годы Мексика была не рабовладельческим государством, однако владельцы судов обманывали майя, оставшихся без земли в результате конфликта, получившего название «Война каст», заставляя «подписывать» контракт на работу. По факту на Кубе с ними обращались как с рабами.

La Unión отправился в Гавану в сентябре 1861 года, когда котлы взорвались, и затонул у некогда важного порта Юкатана Сизаль.

Археолог Хелена Барба Майнеке отмечает, что среди жителей Сизаля существовал рассказ, который передавался из поколения в поколения. Речь шла о корабле с рабами. Один из рассказов и привел ученых к находке.

«Предки одного из жителей Сизаля рассказывали ему о пароходе, который увозил майя во время Войны каст», – рассказывает Барба Майнеке. «Еще один человек рассказывал подобную историю сначала своему сыну, а затем внуку. Именно он привел нас к месту, где произошло крушение».

Опознание проводилось по останкам деревянного бокового колеса, на бревнах которого были следы от пожара после взрыва котлов. Местоположение крушения также совпадает с современными сообщениями об аварии, в результате которой погибла половина из 80 членов экипажа и 60 пассажиров на борту.

Командой также были обнаружены столовые приборы из серебра, на которых присутствовала эмблема компании, эксплуатировавшей корабль.

В октябре 1860 года в соседнем штате Кампече задержали корабль, на котором находилось почти три десятка майя, включая детей в возрасте 7 лет. Власти не позволили кораблю покинуть страну, однако торговля не была остановлена. Майя часто перевозили на кораблях, торговавших сизалью.

Сизаль и хенекен – волокна, из которых изготавливаются веревки. Их сбором занимались майя, которые были в положении крепостных на больших плантациях Юкатана.

Непонятно, находились ли майя на корабле, когда он отправился в свое последнее плавание. Записи не могут внести ясности в ситуацию, так как рабов обычно указывали как груз, а не пассажиров. Возможно, владельцы корабля постарались скрыть их присутствие.

Барба Майнеке отметила, что захваченных майя часто отправляли на Кубу. Большинство оттуда не возвращалось.

«Рабов продавали посредникам за 25 песо. Уже в Гаване за них можно было выручить от 120 до 160 песо, в зависимости от пола», – рассказывает она.

Ученые продолжат исследование и попробуют найти потомков этих людей. Они планируют отправиться в Гавану, в район Кампече.

«Эти люди или некоторые из них могут быть потомками майя, привезенных силой или обманутых. Важно провести расследование, чтобы эти люди могли больше узнать о своих предках», – подчеркивает она.

Майя начали одно из последних восстаний коренных народов Северной Америки в нижней части полуострова Юкатан в 1847 году. Они выступали против господства белых и мексиканцев, которые пользовались ими как рабами. Мексиканское правительство жестко подавляло восстания. Однако последнее продолжалось до начала 20 века.

Обломки корабля были обнаружены в 3,7 км от порта Сизаля на глубине около 7 метров после того, как местный рыбак привел археологов к месту крушения. Ранее ученые обнаруживали рабовладельческие корабли, перевозившие африканцев, но находка с майя оказалась первой.