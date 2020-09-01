В управлении МЧС по Ленинградской области предупредили местных жителей о сильном шторме в регионе 1 сентября.

В опубликованном объявлении говорится о том, что в ночь на вторник в Ленобласти пройдут сильные ливни. Это может привести к увеличению количества дорожных аварий, инцидентов на водных объектах и замыканий на линиях электропередач. Дожди могут продолжиться и в утренние часы.

Спасатели рекомендуют ленинградцам отказаться от поездок на личных авто в период шторма и, по возможности, не выходить из своего дома или не покидать рабочее место. В случае, когда ливень настиг вас на улице, не стоит спускаться в метро, подземные пешеходные переходы или другие углубления.