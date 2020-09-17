читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты в области земного климата решили проверить, как много углекислого газа раньше выделяли древние вулканы, и сколько CO2 возникает сейчас из-за человеческой деятельности.

В результате климатологи смогли выяснить, что человечество продуцирует парниковые газы в 10 раз быстрее, чем активные вулканы древности, из-за чего климат нашей планеты попросту не успевает приспособиться к данным изменениям.

Около 50 000 000 лет назад температура на Земле в среднем увеличилась на пять-восемь градусов. Причиной этого многие считают возникновение Исландии в результате массовых извержений. Но даже тогда планета смогла справиться с появившимся углекислым газом – один лишь океан поглотил более 15 квадриллионов тонн углерода. Но сейчас природа не способна решить проблему с выделением парниковых газов людьми, поэтому и происходит глобальное потепление.

Вам может понравиться

Астма может защитить от тяжелой формы коронавируса COVID-19

Исследователи считают, что во время пандемии COVID-19 аллергическая астма является одним из… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

На дне океана были найдены следы древних звёзд

На дне океана были найдены следы радиоактивного нуклида, который формируется во время… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.09.2020
  • читать 1 минуту

Российские ученые обнаружили следы внеземной жизни

В окаменелостях древнего метеорита Оргей российским ученым удалось найти микроорганизмы, которые появились… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 17 сентября – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 сентября – пасмурно, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 17 сентября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 17 сентября – пасмурно, до 20 °C | Армавир: погода, 17 сентября – ясно, до 25 °C |