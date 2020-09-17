Специалисты в области земного климата решили проверить, как много углекислого газа раньше выделяли древние вулканы, и сколько CO2 возникает сейчас из-за человеческой деятельности.

В результате климатологи смогли выяснить, что человечество продуцирует парниковые газы в 10 раз быстрее, чем активные вулканы древности, из-за чего климат нашей планеты попросту не успевает приспособиться к данным изменениям.

Около 50 000 000 лет назад температура на Земле в среднем увеличилась на пять-восемь градусов. Причиной этого многие считают возникновение Исландии в результате массовых извержений. Но даже тогда планета смогла справиться с появившимся углекислым газом – один лишь океан поглотил более 15 квадриллионов тонн углерода. Но сейчас природа не способна решить проблему с выделением парниковых газов людьми, поэтому и происходит глобальное потепление.