Американский миллионер собирается восстановить марку ЗИЛ из России, создав рамный внедорожник с полным приводом на основе Jeep.

Согласно слухам, новым автомобилем окажется армейская бронемашина Colonel, которая предназначена для специальных подразделений США. В первый год будет выпущено около 10 000 транспортных средств. Поставкой силовых установкой, узлов и комплектующих займется автопроизводитель Jeep.

Новинку планируется оснастить 8-цилиндровым бензиновым мотором HEMI объемом 6,4 литра, работающим вместе с «автоматом». Инсайдеры отмечают, что в салоне будут присутствовать детали советских ЗИЛов, которые дополнят современной приборной панелью. Информация на ней будет представлена на английском и русском языках.