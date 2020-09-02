На российском авторынке вчера, 1 сентября, сразу 3 компании увеличили стоимость своих машин. Речь идет о таких марках как Renault, BMW и Volkswagen.

Отмечается, что цены на машины Volkswagen возросли на 30-100 тысяч рублей в зависимости от модели. К примеру, самая дешевая комплектация Polo сейчас стоит 822 тысячи рублей, а Tiguan – 1 миллион 759 тысяч рублей. Автомобили «Рено» подорожали на 20-30 тысяч рублей. Например, кросс-купе Arkana в бюджетной модификации теперь можно приобрести за 1 миллион 124 тысячи рублей.

Немецкие автомобили BMW увеличились в цене на 40-60 тысяч рублей. За седан Series 3 дилеры теперь просят 2 миллиона 580 тысяч, а Series 5 – 3 миллиона 520 тысяч. Сильнее всех повысился в стоимости внедорожник X5. Сейчас его можно купить за 5 миллионов 10 тысяч. Подорожание, по словам экспертов, связано с ослаблением рубля по отношению к доллару.