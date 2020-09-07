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Прокурор в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова запросил для него у суда 11 лет лишения свободы. В связи с этим актера «проконсультировал» Михаил Орский, который известен, как бывший «вор в законе».

Он предположил, что Ефремову, скорее всего, придется отбывать наказание вместе с такими же «первопроходцами», как и он сам. В то же время авторитет не исключил возможность, что актер столкнется с рецидивистами, которые сидят в тюрьме не один год. Поэтому он дал несколько советов, которые должны помочь Михаилу освоиться.

Во-первых, Орский порекомендовал уважать сокамерников и не хвастать перед ними своими достижениями. Во-вторых, он посоветовал не слушать сотрудников тюрьмы и не распивать с ними спиртные напитки.

Помимо этого, авторитет сказал, что на зоне просто необходимо следить за собой, всегда выходить на прогулки, бросить курить и избавиться от других вредных привычек. По словам Орского, тюремное заключение – это хороший способ избавиться от многих зависимостей.

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