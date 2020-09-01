Редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко дал интервью, большую часть которого уделил вопросам защиты Крымского полуострова. Он заявил, что самолеты ВВС США, которые периодически появляются у берегов Крыма, не только собирают разведывательные данные. Это подтверждается тем фактом, что бомбардировщик B-52 совсем недавно имитировал бомбардировку полуострова ядерными ракетами.

По словам эксперта, подобные удары американцы могут лишь имитировать, так как совершить что-то подобное в реальности им никто не даст. Крым надежно защищается ЗРК «Тор М-2», а также комплексами С-400, способными не только своевременно обнаружить бомбардировщик, но и уничтожить его. У ракет, которыми оснащен С-400, дальность поражения равняется 400 километрам, поэтому самолеты ВВС Соединенных Штатов не смогут даже приблизиться к полуострову.

Коротченко также рассказал, что комплексы «Тор М-2» в деле американцы могли видеть в Сирии. Там на долю ЗРК приходится подавляющее большинство (около 90%) всех сбитых БПЛА.