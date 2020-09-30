У отдельных представителей сильной части человечества после излечения от Covid-19 может наблюдаться снижение полового влечения. Об этом заявили эксперты Мерсинского университета (Турция). Они объясняют данное явление тем, что из-за коронавируса в организме мужчин существенно снижается уровень тестостерона.

Чтобы подтвердить свою теорию, турецкие ученые провели исследование. Они привлекли более 230 человек, которые переболели Covid и разделили их на несколько групп, в зависимости от обнаруженных симптомов. Оказалось, что 51 процент исследуемых страдает от пониженного тестостерона в организме. Подавляющее большинство из этого числа также пожаловались на появление проблем в отношениях с женщинами из-за снижения влечения.

Эксперты заявили, что гипогонадизм, в результате которого вырабатывается значительно меньшее количество тестостерона – это опасное состояние. Все дело в том, что мужской гормон, помимо либидо, влияет еще и на работу иммунной системы. Если его недостаточно, то возникают риски летального исхода из-за недугов сердечно-сосудистой системы, повышенного артериального давления и вирусных заболеваний.