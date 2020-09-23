Военные силы Украины и НАТО в рамках маневров «Объединенные усилия-2020» пытаются вытеснить боевые судна РФ из юго-западной части крымского побережья.

Согласно информации, опубликованной СМИ, во время учений авиация и корабли Североатлантического альянса собираются провести пуски ракет, которые затронут воды неподалеку от полуострова Крым. Эксперты считают, что траектория их полета была выбрана не просто так, поэтому возможно осуществление масштабных провокаций.

На Telegram-канале «Оперативная линия» сообщили о том, что военно-политический блок и Киев собираются в скором времени провести ракетные стрельбы и организовать полеты БПЛА в северо-западной области Черного моря. Все это может привести к непростой обстановке, которую впоследствии не удастся разрешить обычными методами.