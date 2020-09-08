Производитель Xiaomi анонсировал скорое появление на рынке очередной интересной модели смартфона POCO X3 NFC. Она работает на относительно недорогом восьмиядерном процессоре Snapdragon 732G, который по производительности занимает весьма высокие позиции на современном рынке. За обработку графики отвечает игровой адаптер Adreno 618 Elite Gaming.

Кроме того, можно выделить наличие в новинке дисплея с частотой обновления 120 Гц. Они имеет диагональ 6,67 дюйма и разрешение 2400х1080 px. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, а встроенной – 64 гигабайта.

Другими особенностями нового девайса от дочерней компании Xiaomi являются камера с четырьмя модулями и разрешением 64 MP, аккумулятор, емкость которого составляет 5150 mAh, и поддержка быстрой зарядки на 33 Вт. Нельзя не отметить и наличие NFC модуля для бесконтактных расчетов.