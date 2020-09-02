Компания Skoda из Чехии продемонстрировала первый серийный электрокар под названием Enyaq iV, созданный на базе архитектуры MEB и получивший 5 различных комплектаций.

Базовая модификация имеет задний привод и один электродвигатель, мощность которого может составить 148, 179 или 204 «лошадок». На топовых вариантах установлены два электрических мотора (на передней и задней осях), которые выдают 265 или 306 лошадиных сил. Последний способен разогнаться до 100 км/ч всего за 6 секунд. Он способен передвигаться со скоростью до 180 км/ч.

Заднеприводные версии на одном заряде способны проехать 500 километров дороги, а полноприводные – около 460 километров. Электрокроссовер обладает 9 подушками безопасности, проекционным экраном с опцией дополненной реальности и продвинутым комплексом безопасности. Приобрести новинку можно за 40,4 тысячи евро (примерно 3 миллиона 500 тысяч рублей). Ее поставки начнутся весной 2021 года.