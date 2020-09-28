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Компания НТС решила создать новый смартфон, имеющий гибкий смартфон и в целом необычную конструкцию. Патент на новое устройство уже был зарегистрирован во Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Как сообщается, эта модель будет значительно отличаться от уже имеющихся гибких смартфонов. Так, в существующих устройствах экран складывается внутрь, а у модели НТС он будет складывать наружу. Отмечается, что в устройстве Huawei Mate XS используется такое же тип раскладывания, однако оно выполнено в виде книжки. НТС же разработала смартфон, который можно назвать “антираскладушкой”.

Среди плюсов такого решения указывает то, что смартфону не потребуется дополнительный экран, кроме того, это упрощает конструкцию. Однако есть и очевидный минус – экран становится более уязвим к повреждениям.

На данный момент неизвестно, будет ли запущено такое устройство в производство, или останется на уровне концепта.

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