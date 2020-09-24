Ziphius cavirostris или клювый кит относится к самым загадочным существам, которые когда-либо существовали на нашей планете. По этому критерию он вполне может стать основным конкурентом синего кита.

Биологи американского Университета Дьюка провели ряд исследований, чтобы выяснить возможности этого млекопитающего. Они заявили, что клювые киты способны погружаться в воду на глубину около трех километров. Кроме того, анализ ранее установленных меток показал, что эти уникальные создания могут оставаться под водой без воздуха более двух часов.

Как оказалось, и это не предел возможностей клювовидных китов Кювье. 3 года назад эксперимент с этими животными завершился мировым рекордом, который вряд ли под силу побить любому живому существу на планете. Тогда команде ученых удалось зафиксировать сразу два погружения млекопитающих, каждое из которых продолжалось почти 4 часа. Никола Куик, возглавляющий исследования, заявил, что эксперты наблюдали практически невозможное явления, так как продержаться столько времени без воздуха не под силу практически никому на планете.