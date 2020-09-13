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Чжан Чуньжун, профессор медицины из КНР, решил развеять мифы о полезных качествах яблок и правильном питании.

Согласно его словам, яблоки следует добавлять в свой рацион только при соблюдении ряда правил. К примеру, их не стоит часто сочетать с бататом, так как это может стать причиной расстройства желудка или развития ряда болезней. Врач указал на то, что продукты, которые богаты крахмалом, приводят к продуцированию организмом кислоты, а в яблоках она и так имеется в избытке, поэтому их сочетание может вызвать опасную реакцию.

Наибольшей питательностью обладают сваренные яблоки. Их пищевая ценность заметно выше, чем у сырых продуктов. Чуньжун добавил, что не следует постоянно употреблять одну и ту же пищу каждый день, даже если она приносит большую пользу для организма.

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