Несмотря на многолетние исследования, ученым всего мира так и не удалось обнаружить на Марсе хоть какие-то следы органики. Но эксперты все же уверены, что жизнь там была. Просто все ее следы уничтожили кислотные жидкости, которые долгое время оказывали негативное влияние на поверхность Красной планеты.

Такую гипотезу выдвинули ученые американского Корнельского университета вместе со специалистами из Европы. К примеру, представляющий кафедру астрономии упомянутого выше заведения рассказал, что кислотные жидкости воздействовали на грунт, из-за чего существенно изменились его характеристики и способность сохранять любые органические вещества.

Чтобы подтвердить гипотезу, ученые провели эксперимент, используя в качестве органики аминокислоту глицин. На нее сперва воздействовали УФ-излучением, а затем, кислотными жидкостями, подобными тем, что текли на Марсе. В результате все слои молекул глицина разрушились и найти их следы не представилось возможным.

Ученые утверждают, что именно из-за того, что кислоты уничтожают даже малейшие следы жизни, ее поиск на Красной планете не дает никаких результатов.