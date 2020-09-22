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Южнокорейский автопроизводитель Kia запустил подписку на свои авто в РФ, позволяющую арендовать практически любые его модели на день или даже год.

Первая фаза данного проекта началась в 7 городах, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве. На официальном портале компании появился новый раздел, который полностью посвящен KiaMobility. Была также создана уникальная платформа управления машинами и мобильное приложение. Чтобы оформить подписку, нужно просто подать соответствующую заявку и взять машину у дилера.

По мнению сотрудников автопроизводителя, данная услуга в основном направлена на путешественников, командировочных и молодых родителей. Что касается цен, то при решении взять в аренду Kia Rio на сутки придется платить 1,9 тысячи рублей. Месячная аренда этого авто обойдется в 33 тысячи рублей, а годовая – 324 тысячи рублей.

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