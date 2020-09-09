Департамент информации МО России сообщил о том, что межконтинентальные ракеты «Ярс» уже поступили на вооружение иркутского ракетного соединения. Кроме того, в подразделении побывали представители общественного совета при военном ведомстве. Они встретились с командованием и военнослужащими, а также изучили организацию службы и быт солдат.

Перевооружение соединения осуществлено в полном соответствии с январским заявлением Министерства обороны. Тогда ведомство рассказало, что к 2024 году все подразделения войск стратегического назначения (РВСН) получат новые ракеты. Это позволит полностью избавиться от боеприпасов, которые производились еще во времена Советского Союза.

Ракетные комплексы «Ярс», «Сармат» и «Авангард», отвечающие современным технологическим решениям, заменят находящиеся на вооружении в настоящее время боеприпасы «Стилет», «Воевода», «Тополь» и «Тополь-М». «Ярс» представляет собой ядерный боеприпас, который снабжен самонаводящимися маневрирующими блоками, а также обладает дальностью поражения цели 11 000 метров.