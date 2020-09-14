Китайские инсайдеры заявляют, что уже 16 сентября на рынке появится iPhone 12. Это несколько странно, так как раньше после официальной презентации новых моделей компания Apple выжидала какое-то время прежде чем выпускала смартфоны на рынок.

Скорее всего, на этот раз производитель решил добиться максимального уровня продаж своего смартфона на волне обсуждения пользователями результатов презентации. Ведь не исключено, что под впечатлением от представления новой модели поклонникам Apple захочется обзавестись девайсом уже на следующий день.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном переносе презентации iPhone 12 на октябрь месяц из-за срыва поставок комплектующих. Однако ситуация нормализовалась и представление новой модели традиционно состоится 15 сентября.