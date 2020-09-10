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Специалисты из США и Китая в ходе совместной работы разработали рюкзак, в котором проще переносить груз.

Как сообщается, этот моторизированный рюкзак способен погасить инерцию от груза. В ходе экспериментов было установлено, что человек с подобным устройством тратит меньше энергии – примерно на 11% по сравнению с тем, если бы он переносил груз как обычно.

Во время ходьбы, как объяснили учёные, на позвоночник оказывается большая нагрузка из-за того, что инерция от груза двигает его вверх и вниз, при том, что сам человек движется вперёд.

Погашение инерции в рюкзаке происходит за счёт эластичных тросов. Причём впервые подобный прототип был создан ещё в 2006 году изобретателем Лоуренсом Роумом. Новая разработка имеет активные элементы, уменьшающие на 98,5% вертикальное ускорение. Также в рюкзаке есть датчик ускорения и электромотор.

Инженеры из Китая и США создали моторизированный рюкзак

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