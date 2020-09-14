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Компания IKEA совместно с брендом Asus ROG будут создавать комфортную и доступную мебель для геймеров. Об этом рассказали представители одной и крупнейших во всем мире торговых сетей по продаже мебели.

IKEA ранее заявляла, что планирует выпуск более 30 видов продукции, адресованной именно поклонникам компьютерных игр. Сотрудничество с Asus позволит ей лучше понять, чего именно хотят геймеры и удовлетворить все их потребности.

Предполагается, что совместно Asus ROG и IKEA выпустят несколько моделей эргономичных столов и стульев. Представители обоих брендов утверждают, что эта мебель будет продаваться по доступным ценам. Первая партия будет реализована на территории Китая зимой следующего года. Затем, в октябре 2021-го, начнутся продажи в США.

Это не первый случай подобного сотрудничества. Совсем недавно о выпуске мебели для геймеров заявила и компания Logitech, которая для этого объединилась с известным американским производителем товаров для дома Herman Miller.

Компания IKEA уже заявила, что мебель, выпускаемая в сотрудничестве с Asus, будет отличаться от всего того, что представлено сейчас на рынке. Она намерена создавать изделия, которые гармонично впишутся в дизайн интерьера.

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