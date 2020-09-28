читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новый смартфон Huawei P Smart 2021 был представлен на официальной презентации, организованной китайским производителем. Он является продолжателем традиций, заданных предыдущей моделью P Smart 2020, которая появилась на рынке в мае текущего года.

Девайс построен на фирменном процессоре от Huawei Kirin 710A, обеспечивающем весьма высокую производительность. Дисплей Full HD+ имеет диагональ 6,67 дюйма. Разрешение селфи-камеры составляет 18, а задней камеры, состоящей из четырех фотомодулей – 48 МП.

За длительную автономную работу аппарата отвечает аккумуляторная батарея литий-ионного типа с емкостью 5 000 mAh. Зарядное устройство мощностью 22,5 Ватт дает возможность всего за полчаса восстановить 50 процентов заряда.

Особенностью нового смартфона является отсутствие сервисов Google. Их заменили фирменными Huawei Mobile Services и магазином AppGallery, позволяющим устанавливать приложения для расширения функциональности девайса.

Вам может понравиться

Стоимость смартфонов в мире в среднем выросла на 10% на фоне пандемии

Аналитики Counterpoint Technology Market Research выяснили, что за последние несколько месяцев средняя… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Опубликовано фото работающего Huawei Mate 40 Pro

В сети появились фотографии нового флагманского смартфона от бренда Huawei. Модель Mate… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Realme представила первый в мире смарт-телевизор с SLED-дисплеем

Представители Realme сделали анонс первого на планете «умного» телевизора, имеющего дисплей, выполненный… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 сентября – ясно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 28 сентября – пасмурно, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 сентября – дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 28 сентября – пасмурно, до 20 °C | Подольск: погода, 28 сентября – пасмурно, до 13 °C | Армавир: погода, 28 сентября – небольшой дождь, до 25 °C |