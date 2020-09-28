Новый смартфон Huawei P Smart 2021 был представлен на официальной презентации, организованной китайским производителем. Он является продолжателем традиций, заданных предыдущей моделью P Smart 2020, которая появилась на рынке в мае текущего года.

Девайс построен на фирменном процессоре от Huawei Kirin 710A, обеспечивающем весьма высокую производительность. Дисплей Full HD+ имеет диагональ 6,67 дюйма. Разрешение селфи-камеры составляет 18, а задней камеры, состоящей из четырех фотомодулей – 48 МП.

За длительную автономную работу аппарата отвечает аккумуляторная батарея литий-ионного типа с емкостью 5 000 mAh. Зарядное устройство мощностью 22,5 Ватт дает возможность всего за полчаса восстановить 50 процентов заряда.

Особенностью нового смартфона является отсутствие сервисов Google. Их заменили фирменными Huawei Mobile Services и магазином AppGallery, позволяющим устанавливать приложения для расширения функциональности девайса.