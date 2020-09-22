Представленные сегодня смарт-часы Amazfit GTS-2 и GTR-2 от бренда Huami внешне отличаются от предыдущих моделей только более тонким корпусом. Однако в технические характеристики производитель, который всячески поддерживается известным китайским брендом Xiaomi, внес весьма существенные изменения.

Как упоминалось выше, внешне практически ничего не изменилось. Часы Amasfit GTS-2, к примеру, по-прежнему оснащены качественным 1,65-дюймовым AMOLED-экраном, покрытие которого обеспечивает надежную защиту от царапин и иных механических дефектов. Яркость также осталась прежней – 450 кд/кв.м

В модели GTR 2 используется 1,39-дюймовый экран, который работает круглосуточно и лишь снижает яркость, если пользователь длительное время не обращается к гаджету. Если говорить о функциональности, то данная модель отличается от GTS 2 наличием модуля NFC.

Оба устройства предоставляют возможность использовать несколько полезных функций для здоровья и фитнеса. Среди них – 12 предустановленных режимов тренировок, пульсометр, круглосуточное наблюдение за частотой сокращений сердца, а также отслеживание уровня кислорода в крови.

Кроме того, обе модели рассчитаны на длительную автономную работу. Часы GTR 2, по уверениям производителя, способны проработать 38, а GTS 2 – целых 40 суток без подзарядки аккумулятора. Уточняется, что для этого их нужно использовать только в режиме часов. Также стоит отметить герметичность корпусов новых гаджетов – и в тех, и в других можно купаться и погружаться на глубину до 50 метров.