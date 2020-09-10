Китайский автопроизводитель Geely собирается организовать выпуск еще двух моделей на белорусском заводе. Речь идет о хэтчбеке GC и кросс-купе FY11 Tugella.

Технические характеристики новинок совпадают с параметрами автомобилей, собираемых в Китае. В результате кросс-купе будет оснащен турбированным двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 200 или 238 «лошадок» в зависимости от модификации. Он будет работать вместе с 8-скоростным японским «автоматом» Aisin. В продажу поступит как передне-, так и полноприводная версии авто.

Что касается хэтчбека, то его оборудуют 133-сильным атмосферным силовым агрегатом объемом 1,8 литра, идущим в паре с 6-скоростной «механикой» или «роботом» с таким же числом передач. Российские дилеры должны будут получить FY11 Tugella до конца нынешнего года. Его главными конкурентами станут: китайский Haval Fx7 и французский Renault Arkana.