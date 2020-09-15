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Знаменитый мультипликационный фильм «Ну, погоди!» получить новую жизнь. В настоящим момент «Союзмультфильм» трудится над перезапуском приключений зайца и волка. Первые серию из пятидесяти двух планируется выпустить в эфир до конца 2020 года.

В новом мультфильме, который создается в формате 3D, изменятся и внешний вид основных героев, и их голоса. Так, волк теперь будет говорить голосом популярного шоумена Гарика Харламова. Его персонажа пришлось перерисовывать несколько раз, так как первый вариант подвергся критике пользователей сети.

Создатели мультфильма сообщили, что Гарик моментально согласился озвучить волка. Кроме двух ключевых персонажей, которых можно было увидеть в еще советской ленте, появятся косуля Уля, Ежик Шу и барсук Тим.

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