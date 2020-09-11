В управлении ГИБДД по Ленинградской области сообщили о том, что на Мурманском шоссе произошла дорожная авария с участием фуры, унесшая жизнь одного велосипедиста.

Согласно имеющимся сведениям, этот инцидент случился сегодня, 11 сентября, примерно в полдевятого утра на автотрассе «Кола». 34-летний водитель большегруза Mercedes-Benz не заметил мужчину на велосипеде и наехал на него вне области пешеходного перехода.

Велосипедист получил несовместимые с жизнью травмы, поэтому умер еще до приезда врачей. На вид погибшему можно дать 70 лет. Правоохранители в настоящее время пытаются установить личность умершего.