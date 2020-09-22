Люди, страдающие от диабета II типа, могут значительно уменьшить риск летального исхода, если будут заниматься спортом. Такой вывод сделали ученые из Тайваня. Они провели исследование, в ходе которого внимательно проанализировали информацию почти о пяти тысячах пациентов с заболеванием СД2.

Анализ данных показал, что для того, чтобы снизить риск смертельного исхода на 25 процентов, необходимо выполнять физические упражнения, сжигающие не более восьмисот калорий за 7 дней. Более высокая нагрузка, которая позволит расходовать больше калорий, снизит летальность на 32 процента.

Ученые пояснили, что физическая активность дает возможность подавить цитокины, которые провоцируют развитие в человеческом организме воспалительных процессов. Кроме того, нагрузки хорошо сказываются на работе сердечно-сосудистой системы и улучшают чувствительность организма к инсулину.