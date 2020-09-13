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В СМИ сообщают, что цены на картошку в последнее время увеличились на 20 процентов. Причиной этому является неурожай в текущем году.

Фермеры при этом предупреждают россиян о том, что в будущем картошка может повыситься в стоимости еще сильнее. Сейчас они ожидают значительного недобора урожая. Это связано с засухами, которые наблюдались в Ставропольском крае, а также на Урале, Алтае и в Сибири. Большое количество урожая погибло в ходе летних наводнений в Московской области.

На стоимость оказали негативное влияние: эпидемия COVID-19, запоздалая посевная и кабаны, уничтожившие посевы в нескольких подмосковных районах. Сейчас за один килограмм картошки в среднем просят на 4 рубля больше, чем в предыдущем году.

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