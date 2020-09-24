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На переезде в Одинцове произошло столкновение электрички с внедорожником Toyota RAV4. Сообщается, что авария случилась между платформами Ильинская и Барвиха. Виновником оказался водитель авто, который выехал на нерегулируемый переезд, проигнорировав необходимость удостовериться в отсутствии поездов. Столкновение обошлось без жертв.

МЧС России сообщает, что из-за аварии пришлось задерживать движение поездов на 15 минут. Для того чтобы ликвидировать последствия столкновения, привлекли 13 сотрудников спасательных служб, а также 4 единицы спецтехники.

Поезд, который протаранил выехавший на переезд внедорожник, следовал из столицы до станции Усово.

Согласно данным, предоставленным МЧС, водитель внедорожника сейчас находится в больнице. Он получил несколько травм, но они не представляют опасности для жизни. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства аварии.

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