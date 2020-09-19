На канале «Россия-1» популярный врач Александр Мясников рассказал о тех продуктах, которые позволяют существенно улучшить качество сна. Делают они это за счет содержания в составе мелатонина. Его недостаток приводит к ухудшению сна, а также к связанным с ним проблемам с нервной системой. Кроме того, дефицит мелатонина приводит к развитию артериальной гипертонии.

Телеведущий поведал о том, что мелатонин вырабатывается шишковидной железой, расположенной в основании мыслительного органа. Основой для него является триптофан – одна из наиболее важных для организма аминокислот.

Если отмечается недостаток мелатонина, то необходимо восполнять его с помощью продуктов, содержащих триптофан. К ним относятся все виды орехов, брокколи, томаты, яйца, твердый сыр, оливки и мед.

Помимо этого, Мясников порекомендовал не пользоваться смартфонами и иными гаджетами за 4 часа до сна. В противном случае синий свет, излучаемый устройствами, негативно повлиять на уровень мелатонина в организме.