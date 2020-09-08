Анна-Мария Ефремова, которая приходится дочерью актеру, осужденному на 8 лет за смертельное ДТП, публично призналась в своей нетрадиционной ориентации. За день до оглашения приговора отцу она разместила в сети фото, на котором запечатлен ее поцелуй с Евгенией Вилько.

Этот снимок девушка сделала в Минске, во время шествия ЛГБТ. Вместо подписи к фотографии Анна-Мария скопировала на свою страничку фрагмент стихотворения, написанного Егором Летовым.

Дочь актера не первый раз заявляет о своей нетрадиционной ориентации. Подобные заявления она делала довольно часто. О себе Анна-Мария всегда говорит как о мужчине. По информации, распространяющейся в виде слухов, Ефремова сменила сексуальную ориентацию под влиянием своей крестной матери Ренаты Литвиновой.