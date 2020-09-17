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Девушки и женщины, которые постоянно следят за своей фигурой, обязательно должны правильно питаться. А правильное питание, которое дает возможность похудеть и привести себя в идеальную форму, невозможно без нескольких важных продуктов. Именно о них рассказала специалист-диетолог Ольга Деккер.

Эксперт заявляет, что есть гораздо меньше, но не ощущать голода помогут яблоки и апельсины. Эти фрукты насыщают организм полезными микроэлементами и, в то же время, дают ощущение сытости.

Имеет смысл использовать для перекуса и самые разнообразные орехи. Огромное разнообразие питательных веществ, содержащихся в них, дает возможность быстро насытиться и немного уменьшить аппетит. Деккер лишь советует не перестараться, так как орехи могут способствовать и набору веса из-за высокой калорийности.

Во время обеда диетолог рекомендует есть мясо. Оно дает ощущение сытости, благодаря чему калорийность практически любого рациона снижается на 10-12 процентов. Также Деккер советует обратить внимание на цельнозерновые продукты – макаронные изделия и крупы. Они обладают низкой калорийностью, но замечательно насыщают организм.

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  • Анна
  • 14.09.2020
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