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Максим Ликсутов, возглавляющий столичный Дептранс, анонсировал тестовый запуск первого беспилотного трамвая. Данный проект был реализован московским Правительством в тесном сотрудничестве с компанией «Яндекс».

Ликсутов рассказал, что технологическая новинка появилась по поручению мэра российской столицы. Также он пообещал, что трамвай в самом скором времени выйдет на один из городских маршрутов.

Глава Департамента транспорта перечислил преимущества беспилотного общественного транспорта. Он уверен, что беспилотники помогут забыть о пресловутом «человеческом факторе», который является причиной подавляющего числа дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, Ликсутов считает, что появление такого электротранспорта уменьшит количество пробок на дорогах Москвы.

Напомним, что компания «Яндекс» уделяет пристальное внимание развитию беспилотного транспорта. Она создала отдельный бренд Yandex Self-Driving Group, который занимается исключительно беспилотниками, а также вложила его развитие более 150 миллионов долларов.

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