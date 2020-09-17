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Женщина по имени Любовь, которая много времени проводит на своей даче, устроила инкубатор, поместив в него неизвестные яйца, найденные на огороде. Она не послушала мужа, который посоветовал ей сделать яичницу, а бережно ухаживала за потомством кого-то из живых существ, обитающих рядом с дачным участком.

Женщина сделала инкубатор из обычного ведра, поместила найденные яйца в песок, а также утеплила конструкцию. Она регулярно ухаживала за кладкой, то увлажняя песок, то вынося инкубатор на солнце, чтобы обогреть будущих малышей.

Вопреки пессимизму мужа и соседей дачнице все же удалось вывести потомство из яиц. Она рассказала, что из них вылупились маленькие ящерицы. Первые малыши оказались довольно шустрыми и сбежали до того, как женщина их увидела. А вот остальные появились на свет позже.

Любовь сообщила, что последние ящерицы были очень слабыми, но быстро пришли в чувства. После этого женщина отпустила их на свободу.

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