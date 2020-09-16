Оперативный штаб орловского региона привел статистику по коронавирусу. Согласно ей, в области за минувшие 24 часа умерло четыре пациента с Covid-19. С момента начала пандемии количество умерших достигло 120 человек.

За последние сутки вылечились от коронавируса 67 пациентов. С апреля количество выздоровевших жителей Орловской области составило 6 225. Заразились за 24 часа 52 человека, а с момента начала пандемии – 7826.

Сообщается также, что количество активных пациентов, у которых обнаружено заболевание Covid-19, равно 1601.

Напомним, что по всей стране на сегодняшний день пострадали от коронавируса 1 079 519 человек. Количество выздоровевших составляет 890 114. Умерли 18 917 пациентов со дня начала пандемии и 132 – за минувшие 24 часа.