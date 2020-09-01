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Учёные из Великобритании предположили, что во времена бронзового века люди могли делать из останков своих родственников амулеты, а то и вовсе использовать их кости в быту.

На этот вывод учёных подтолкнули находки бронзового века, которые были изучены при помощи радиоуглеродного датирования и компьютерной томографии. Выяснилось, что останки в пределах одной могилы были совершенно разного возраста. Так, одна из женщины была погребена вместе с останками других людей, которые умерли на 60-170 лет раньше неё.

Как отмечается, в то время считалось нормальным носить амулеты, сделанные, к примеру, из костей умершей бабушки. Некоторых людей даже хоронили вместе с подобными амулетами. Также были найдены даже музыкальные инструменты, сделанные из человеческих костей.

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