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Люди, которые страдают от различных нарушений вестибулярного аппарата, очень плохо переносят поездки и дальние путешествия, так как их банально укачивает в транспорте. Британские ученые провели исследование, целью которого был поиск способа укрепить организм и устранить неприятные ощущения.

К участию в эксперименте специалисты привлекли 42 человека. В качестве подготовительного этапа всем им замерили уровень укачивания. После этого на протяжении 14 дней испытуемые ежедневно выполняли 15-минутный комплекс визуально пространственных упражнений.

За две недели эксперты констатировали заметное улучшение работы вестибулярного аппарата у всех участников исследования. Все испытуемые рассказали о том, что укачивать их стало значительно меньше.

Основываясь на результатах эксперимента ученые планируют создать мобильное приложение с комплексом заданий, который поможет всем желающим решить проблему укачивания во время поездок.

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