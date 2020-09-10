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Компания Motorola сообщила о выходе новой ностальгической модели под названием Razr 5G. Она является следующим поколением гаджета с гибким дисплеем.

Внешне новинка практически не отличается от предшественницы, выпущенной в прошлом году, однако значительно превосходит ее в плане технических параметров. Диагональ основного сгибающегося экрана составляет 6,2 дюйма, а его разрешение – 2142 на 876 точек. Внешний дисплей теперь способен показывать не только уведомления, но и все другие приложения. Представители компании отмечают, что механизм раскладывания рассчитан на 5 лет беспрерывной работы.

В «Мотороле» также прислушались к критике и повысили производительность смартфона. Теперь он оснащен чипсетом Snapdragon 765, имеющим поддержку 5G-сетей. Объем ОЗУ увеличился до 8 гигабайт, а ПЗУ – до 256 гигабайт. Однако емкость аккумуляторной батареи равна лишь 2800 мАч. Приобрести новинку в Европе можно за 1,5 тысячи евро.

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