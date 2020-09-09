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Аналитики НАФИ опубликовали отчет, в котором говорится, что свыше половины всех автомобилистов в РФ пытаются сэкономить на покупке горючего.

Большинство водителей для снижения расхода бензина или дизельного топлива рекомендуют использовать плавный стиль езды, не включать кондиционер без острой на то необходимости или вовсе сократить количество поездок до минимума. Проведенный опрос показал, что сократить затраты горючего в основном пытаются водители старше 55 лет и владельцы малолитражных авто.

В рамках опроса специалисты выяснили, что на бензине экономят 56 процентов респондентов. Еще около 44 процентов заявили, что низкий расход горючего является одним из основных критериев при покупке нового авто. О расходах топлива в основном не заботятся обладатели «заряженных» транспортных средств и автолюбители в возрасте от 18 до 24 лет.

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