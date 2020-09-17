Подписчики Николая Баскова в Инстаграм убедительно просят его не приезжать с концертами в Белоруссию. Они повторяют эту просьбу практически под каждым новым постом, призывая певца сохранить достоинство и не портить свою репутацию гастролями в Минске.

Первые комментарии, в которых белорусские пользователи обратились к Баскову с такой просьбой, появились под фотографией исполнителя с Ани Лорак. Николай практически сразу закрыл возможность комментирования этого поста, однако сообщения появились и под другими публикациями.

Поклонники пишут, что очень уважают Баскова за его талант, однако все же просят до завершения протестов не устраивать концерты. Также они обещают, что если певец выполнит эту просьбу, будут всегда рады принимать его в Белоруссии и не пропустят ни одного концерта.

Сам Николай Басков пока не дал ответа ни на один из подобных комментариев и не высказал свою позицию по концертам в Беларуси.