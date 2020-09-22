Айза Анохина, ведущая и певица из РФ, разместила в соцсети «Инстаграм» новое фото, на котором она позирует обнаженной, находясь на одном из мальдивских курортов.

На размещенном фотоснимке знаменитость стоит по пояс в морской воде. При этом на ней отсутствует купальный костюм. Одной рукой звезда прикрыла грудь, а другую приложила к своему лбу. В своем «сториз» рэп-исполнительница назвала Мальдивские острова лучшим местом на Земле. Судя по всему, она планирует чаще посещать данный курорт.

Менее чем за сутки фотография смогла набрать свыше 68 тысяч отметок «нравится». Многие фанаты положительно оценили снимок, назвав Анохину красавицей и наглядным примером для многих.