Производитель АвтоВАЗ из РФ организовал выпуск ограниченной серии внедорожника Lada 4х4, получившая наименование Black. Вчера, 9 сентября, была произведена первая партии, состоящая из 10 единиц.

Новинка будет представлена на рынке в трех- и пятидверных модификациях. По имеющимся сведениям, она создана на основе комплектации Urban и обладает дополнительными декоративными элементами, включая заводскую тонировку, шильдики на передних крыльях и матовые литые диски.

В салоне были использованы качественные материалы черного цвета – их применили для отделки козырьков, потолка и блока комплекса «ЭРА-ГЛОНАС». Кресла тоже получили иной дизайн. В качестве двигателя используется мотор объемом 1,7 литра и мощностью 83 «лошадки», работающий в паре с 5-передачной МКПП.