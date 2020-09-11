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20 августа на сайте АвтоВАЗа появилось сообщение о конкурсе, в ходе которого нужно было придумать названия для четырех новых моделей Lada. В нем приняли участие пользователи всех популярных сегодня социальных сетей. И вот, наконец, пришло время подводить итоги!

Конкурс проводился в четырех социальных сетях и в каждой из них было выбрано по одному победителю. Так, в Инстаграме победу одержал Василий Бережный, который предложил назвать новую машину Lada Alta.

Пользователь «Одноклассников» Николай Яковлев победил с названием Lika, на Фейсбуке выиграл Андерй Демешкин с названием Lada Slava, а ВКонтакте праздновал победу Дмитрий Анисимов, предложивший вариант Onega. Всем лауреатам организатор вручил портативный АКБ с логотипом Ladа, а также фирменную чашку.

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