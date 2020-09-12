На Телеграм-канале «Крылья войны» появился пост о многочисленных атаках НЛО на американскую авиабазу «Лоринг», которая располагается на территории штата Мэн. Авторы канала рассказали, что неопознанный объект, очень похожий на вертолет, очень заинтересовали бомбардировщики, способные нести на борту ядерные ракеты.

Бойцы, которые несли службу на авиабазе, не раз обнаруживали в небе неопознанные объекты. Они предпринимали связаться с ними, однако чего-то добиться от неизвестных пришельцев не удалось. Также радары показывали, что неподалеку от базы пролетел еще один летательный аппарат, но установить с ним визуальный контакт не получилось.

НЛО кружили над базой до конца октября 1975 года. Потом один из аппаратов улетел в направлении Канады, а об остальных рассказывали военнослужащие, которые служили на других базах. Была ли это разведка инопланетян либо просто потенциальный противник изучал бомбардировщики с ядерными ракетами, не сообщается.